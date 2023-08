Milion dolarů od Kazmy? Nevyhraje nikdo, naznačují podmínky i právník

Zdroj: profimedia

Kamil Bartošek známý pod přezdívkou Kazma je zase v centru pozornosti. Na slavnostní předpremiéru jeho filmu dorazily české celebrity ze všech odvětví i koutů země. Aby ne, pokaždé, když Kazma s něčím přijde, je to plné kontroverze, a hlavně také peněz. Není tomu jinak ani v případě jeho posledního počinu, kdy se rozhodl vtrhnout na filmová plátna. Vždycky je s tím spojené nějaké „ale“. Kde je háček tentokrát?

Onemanshow: The Movie je v kinech už přes týden a stále se těší velké návštěvnosti. Aby ne, každý chce být v obraze o tom, co za „kazmovinu“ si připravil ten Kamil tentokrát. Jedno je jisté, půjde o peníze. Nyní se návštěvníci kin mohou zapojit do soutěže o jeden milion dolarů. Samozřejmě to ale nebude jen tak.

K výhře vám nedopomůže ani žaloba

Pokud se vám podaří rozluštit šifru, která vám odemkne trezor na pražském Výstavišti, stále nemáte vyhráno. Jak uvedl pro web news.refresher.cz právník Jiří Maršál, v podmínkách soutěže byli zadavatelé velmi obezřetní. „Pořadatelé si v podmínkách výslovně vyhrazují, že na vyplacení výhry není právní nárok a nelze ji vymáhat soudně. Pokud pořadatelé z jakéhokoli důvodu odmítnou výhru vyplatit, výherce se svého milionu dolarů nedočká a nedomůže se jej ani žalobou,“ vysvětluje Maršál úskalí pro toho, kdo na tučnou částku pomýšlí.

Podtrženo, sečteno, pokud se zkrátka Kazma špatně vyspí a řekne si, že nikomu nic vyplácet nechce, klidně se tak může stát. Podmínky jsou poněkud náročné, nesmíte například šifru rozluštit pomocí umělé inteligence, za pomoci druhého člověka a problém může nastat také, pokud vám není osmnáct let. A nebo jste zkrátka nedodrželi postup. A jestli se vám to bude zdát nefér, bude to nejspíš to jediné, co vám zbyde.

Přiznejme si, že Kazma nikdy nevystupoval jako filantrop - jeho hlavní doménou vždy byly podvody různé úrovně a manipulace s dojmy. Možnost sáhnout si na jeho milion je tak od počátku s velkou pravděpodobností jen ten nejlacinější trik, jak z lidí vytáhnout co nejvíc na vstupném; což se Kazmovi víc než daří. Ve skutečnosti jediný, kdo může vydělat milion dolarů, je Kazma. Díky naivitě českého národa…

Zpět dostanete maximálně vstupné

Jediná věc, na kterou totiž i v případě otevření trezoru nejspíš budete mít nárok, bude maximálně vrácení vstupného za návštěvu kina. „Soutěžící, kteří zakoupili vstupenku na film právě proto, aby se zapojili do soutěže, by případně mohli požadovat vrácení peněz za vstupenku do kina, nebo alespoň přiměřenou slevu, do 90 dnů od jejího zakoupení. Pořadatelům soutěže by navíc hrozila pokuta od České obchodní inspekce, a to až do výše několika milionů korun,“ uzavírá výklad smlouvy o výhře Maršál.

