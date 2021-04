Kde se točila Pyšná princezna? Tvůrci si při natáčení pomohli snadnými triky

Patří k jedné z nejoblíbenějších českých pohádek a své kouzlo neztratila ani po více než 50 letech od své premiéry. Pyšná princezna je srdcovou záležitost pro mnoho diváků, hlavně pak ale pro ty, kteří si v ní sami zahráli. V jižních Čechách, kde se natáčela, vzbudila během svého vzniku pořádný poprask.

Český Krumlov a Hluboká nad Vltavou jsou místa, která lákají filmaře již mnoho desítek let. Neunikly pozornosti ani štábu pohádky Pyšná princezna. Těm se rovněž zalíbila místa jako Mokrá luka u Třeboně, samotná Třeboň nebo Piaristické náměstí v Českých Budějovicích. Zámek v Půlnočním království, kde v pohádce žila princezna Krasomila, tak například vznikl právě na krásném gotickém zámku Hluboká.

Zahrály si i místní děti

Natáčení filmu pochopitelně neuniklo pozornosti místních obyvatel. Tehdy ale dost možná nikdo z nich neměl ani nejmenší ponětí o tom, jak kultovní pohádkou se snímek vlastně stane. S představiteli hlavních postav, tedy Alenou Vránovou a Vladimírem Rážem, se seznámila i tenkrát pětiletá Jana Smetanová. „Byla to ve městě velká událost a my jsme s rodiči bydleli na Šteklu, takže jsme to měli blízko. Pamatuji si třeba, že Alena Vránová se musela kvůli jedné scéně několikrát namočit v jezírku,” vzpomínala žena pro Deník.cz.

Natáčení si pro deník.cz připomněla i Helena Žípková, která ve filmu ztvárnila jednu z komparzních rolí. O natáčení se tehdy její rodina dozvěděla z rozhlasu. Heleně bylo tenkrát osm let a byla jedním z mnoha dětí, jež se ve filmu mihly. „Za týden jsem si vydělala čtyři sta padesát korun. Na padesátá léta slušné peníze. Co jsem si koupila, to už nevím,” smála se Helena Žípková.

Kouzlo filmu

Natáčení filmu dává tvůrcům mnoho možností. Leckdy tak lze propojit na kilometry vzdálená místa tak, že se zdají být vedle sebe. Důkazem toho je i scéna, kdy má princezna Krasomila za sebou zámek Hluboká, přichází zahradou a přes mříž hodí míček na krále Miroslava. Míček sice dopadá k nohám krále, ten se ale ve skutečnosti nachází v Třeboni. V záběru je totiž na pozadí jasně vidět třeboňská katovna pod hrází rybníka Svět. Zámek Hluboká a rybník Svět od sebe v realitě ovšem dělí asi třicet kilometrů.

Úsměvný je také fakt, že mříž nebyla součástí žádné brány, ale drželi ji asistenti z filmového štábu. Ti ji poté naložili a zase odvezli. Ve filmu bylo rovněž zbarveno nádvoří zámku. Na něm totiž tvůrci vytvořili černobílou šachovnici o velikosti dva na dva metry. „Co vím z vyprávění, barva na dlažbě zůstala po natáčení ještě hezky dlouho, než vybledla,” sdělil Deníku současný kastelán Miroslav Pavlíček.

Podívejte se, jak by známá pohádka vypadala v barevném provedení:

Zdroj: Youtube