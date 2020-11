Kdy se lidem otevřou restaurace a bary? Epidemiologická situace se zlepšuje

Pokud by to tak šlo dál, otevřou se najednou všechny obchody a provozovny služeb, a to včetně hospod, restaurací či hotelů. „Platí, že v momentě, kdy se dostaneme do pandemického stupně číslo tři a za předpokladu, že budeme dodržovat pravidla, tak se může, byť s určitými restrikcemi, otevírat,“ říká Havlíček.

„Chtěli bychom otevřít vše a to naráz, ale záleží na stupni epidemiologické situace, resp. na tabulce, kterou dnes představilo ministerstvo zdravotnictví a na které se podílelo i MPO. Nechceme vytvářet neférové konkurenční prostředí tím, že budeme otevírat postupně,“ vysvětluje.