Otevření škol konečně na dosah? Mluví se o dvou dubnových termínech

Situace se zavřenými školami začíná být neúnosná. Děti přichází o kontakt se svými vrstevníky, rodiče považují distanční výuku za dostatečně neefektivní a nejrůznějším problémům musí čelit i učitelé. Možná se ale konečně blýská na lepší časy…

V souvislosti s šířením koronaviru došlo pochopitelně i k uzavření škol. Žáci a učitelé jsou tak odkázání na distanční výuku, která ale, jak se mnozí rodiče shodují, není dostačující. Děti stejně tak přicházejí o kontakt se svými kamarády a spolužáky. V případě menších žáčků zase musí rodiče řešit, kdo s dětmi doma zůstane, aby se o ně mohl postarat.

V minulosti se již mluvilo o mnoha termínech, kdy mělo ke znovuotevření škol dojít, ani jednou se tak ale nestalo. Vzhledem k tomu, že čísla potvrzených případů nákazy klesají, se tedy nabízí otázka, kdy děti opět usednou do lavic. Ve hře jsou momentálně dva dubnové termíny.

Případný návrat se netýká všech

Finální rozhodnutí ohledně návratu dětí do škol by mělo podle webu e15.cz padnout do Velikonoc. Hovoří se však o tom, že by se vzdělávací zařízení mohla otevřít 12. dubna, potažmo 19. dubna. Tuto informaci sdílel ministr školství Robert Plaga. Nebude to ovšem jen tak…

Třídy prvního stupně základních škol by se totiž v případě znovuotevření měly podle ministra po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. Pro žáky posledních ročníků základních a středních škol bude zase návrat podle všeho dobrovolný. „Přesouvat tyto žáky povinně pouze několik týdnů před přijímacími a závěrečnými zkouškami by mohlo být spíše kontraproduktivní,” řekl poslancům Plaga dle serveru Echo24.cz.

Praktické vyučování jako priorita

Mnozí se shodují na tom, že je potřeba co nejdříve vrátit do škol hlavně žáky, kteří během studia musí absolvovat i praktické vyučování. To totiž nelze nijak distanční formou nahradit. „Je nezbytné umožnit návrat k ní nejen závěrečným ročníkům, ale všem, pro které je získání dovedností praxí klíčové pro jejich další působení v jejich oborech,” dodal ještě Plaga

S uzavřením škol se rovněž delší dobu hovořilo o plošném opakování ročníků na školách. Podle Plagy však tato možnost není úplně na místě. Svá slova obhajuje tím, že se podle něj většina žáků bez větších problémů zapojila do distanční výuky.

Zdroj: Youtube