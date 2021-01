Kdy se otevřou školy? Ministr školství promluvil o návratu všech žáků do lavic

„Dnešek nebo 1. únor pro mě není žádné datum, kdy by mělo být po epidemii, to znamená, není to ani žádné datum, které by mělo být klíčové pro školství,” řekl šéf školského resortu.

Na tiskové konferenci se také probíralo plošné testování studentů. „V současné době uvažujeme zejména o testování nejrizikovějších skupin, což jsou středoškoláci, maturanti. Je snahou zjistit, jakým způsobem by bylo možno toto provést zejména s pomocí testů, které by byly méně invazivní, než které se dosud provádějí, to znamená ze slin,“ řekl nedávno Blatný.