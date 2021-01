Kdy se otevřou školy? Blatný promluvil o velmi blízkém datu

Epidemická situace koronaviru stále neumožnila otevření škol pro žáky. Kvůli stávajícím vládním nařízením mohou do vzdělávacích zařízení docházet například jen žáci prvních a druhých tříd. Zbytek je odkázán na domácí výuku, která však podle mnoha rodičů není moc efektivní. Zvláštně pak pro mladší žáky je mnohem těžší udržet pozornost a na nejrůznější obtíže si stěžují i sami kantoři.

Z toho důvodu se již delší dobu mluví o tom, kdy znovu dojde ke znovuotevření škol pro všechny studenty. Kdy se tak stane, stále není jasné. V dohledné době by se však mohli do lavic vrátit alespoň žáci prvního stupně základních škol. „Prioritou jednoznačně je návrat žáků prvního stupně základních škol. Nedá se předpokládat, že by k tomu došlo dříve než začátkem února, ale jestli to epidemický situace dovolí, potom toto datum je reálné. Týká se to i malotřídek,” nechal se podle webu stars24.cz slyšet Jan Blatný.