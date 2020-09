Kdy se zavřou školy? Virolog Flegr to vidí jasně a nebudete mít radost

Už nejspíš i ve vašem okolí došlo k tomu, že jste se dozvěděli o uzavírání školní třídy, potažmo celé školy, protože se v prostorách škol stále častěji objevují případy pozitivní nákazy nemocí Covid-19. Možná dokonce onemocnělo přímo vaše dítě, nebo přišel do kontaktu s virem jeho třídní učitel.

A to od začátku roku uběhly pouhé dva týdny. Podle všeho bude hůř. „Nápor se bude zvyšovat, protože se infekce šíří zrychlujícím se tempem. To, co by s vypětím sil centra zvládla dnes, nemohou zvládnout za pár dnů, kdy bude nápor dvojnásobný nebo za dalších pár dnů, kdy už bude pětinásobný,“ tvrdí na svém facebooku známý virolog.