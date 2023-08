Kevin Hart skončil na vozíku. Zavinil si to vlastní hloupostí

Zdroj: profimedia

Komik a herec, kterého diváci znají z filmů jako jsou Jumanji: Vítejte v džungli!, Riskni to s Polly nebo Otcovství Kevin Hart skončil dočasně na vozíku. Stalo se tak po nehodě s kamarádem, kterého vyzval na běžeckou challenge. Hart nyní svého činu zpětně lituje a říká, že člověk by měl dělat aktivity, které odpovídají jeho věku. Co se ale přesně stalo?

„Je to tak, i když se mi to neříká snadno, hrál jsem si na mladíka. Ale je mi 44 a už bych se měl trochu zklidnit. Jak vidíte, sedím tady na invalidním vozíku. Můžu si za to sám, vyzval jsem o dvanáct let mladšího kámoše, bývalého hráče amerického fotbalu z NFL Stevana Ridleyho k takové menší běžecké challenge a takto to dopadlo,“ vyjádřil se k celému incidentu Kevin Hart ve středu na svém Instagramu.

Kevin Hart vyzval své sledující, a to hlavně ty nad 40 let, aby brali v potaz svůj věk. Stalo se tak poté, co utrpěl vážná zranění, kvůli nimž je nyní dočasně upoután na invalidní vozík. „Ano, musím být snad ten nejhloupější muž a největší blbec na světě. Dámy a pánové, takto vypadá čtyřicítka v praxi. Všichni, komu je nad čtyřicet, i když jste v dobré fyzické formě jako já, respektujte prosím to číslo a chovejte se úměrně věku. Nebo vás k tomu věk sám podobným způsobem jako mě donutí,“ apeluje dále Hart.

Sázka se mu nevyplatila

Kevin vysvětlil, co se přesně stalo. Byl se svým přítelem Stevanem Ridleym a rozhodli se mezi sebou závodit. Stevan je o deset let mladší než Kevin, a navíc je to bývalý běžec NFL. Kevin se s ním ale vsadil, že bude rychlejší. Aby se sázka rozsekla, rozhodli se dát si mezi sebou závod. Celé to ale skončilo velice nešťastně, a to hlavně pro Kevina, který si natrhl podbřišek a snad všechno, co se dalo. Nyní je zhruba na osm týdnů odkázaný na pomoc ostatních, protože vyfasoval invalidní vozík.

Americký herec natočil video, kde vše sám vysvětluje a popisuje, aby předešel spekulacím médií, až se někde na vozíku objeví. „Vím, že jednou mě lidé uvidí a nechci, abyste se báli. Jsem na invalidním vozíku. Proč? No, protože jsem se snažil dělat věci pro mladé muže,“ popisuje nešťastnou sázku Hart.

Sype si popel na hlavu

Zpětně si sype popel na hlavu a uznává, že v tomto věku je bláhové se o něco takového snažit. Konkrétně porazit o deset let mladšího člověka v běžeckém závodu. „Proč jsem vůbec závodil? Nejhloupější věc všech dob, teď nemůžu chodit…,“ běduje.

Netřeba dodávat, že Kevin byl doslova zaplaven přáními všeho dobrého od svých followerů, včetně přátel z řad celebrit jako jsou Dwayne „The Rock“ Johnson, Will Smith nebo Wanda Sykes.

Doufejme, že se Kevin rychle uzdraví a bude zpět ve formě!

