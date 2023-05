Pamatujete na hvězdu ze seriálu Velmi křehké vztahy? Těhotenství se ženáčem

Zdroj: Profimedia

Klára Jandová je pro diváky známá hlavně jako princezna z pohádek. Posléze se stala oblíbenou díky primáckému seriálu z per sester Jitky a Kateřiny Bártů Rodinná pouta, který se následně přejmenoval na Velmi křehké vztahy. Zde si zahrála například po boku Dany Morávkové, Lenky Termerové, Jana Kačera nebo Jana Révaie. Poté se po ní ale slehla zem.

Klára Jandová je nyní maminkou na plný úvazek. Dceru, kterou má s životním partnerem Denisem Černým, brzy povede do školy. Ohledně jejího těhotenství se ale nejdříve hodně mlžilo, aby brzy na to prasklo, že je těhotná s ženatým mužem, který má doma dvě děti. Klára to tehdy pro blesk.cz okomentovala slovy: „Žijeme spolu už pár let. Všichni o sobě víme a vycházíme v pohodě.“

Mnoho povyku pro lajk

Jandová s přibývajícím věkem nabyla i pár kilo, ale úsměv se jí z tváře nevytratil. Protože se její dcerka chystá nastoupit do povinné školní docházky, bude mít Jandová konečně zase čas sama pro sebe. Diváci, ale hlavně milovníci divadla se tedy mohou těšit na velký návrat. Klára se na scéně objeví téměř po deseti letech.

„Na jeviště se vracím tak po deseti letech,“ prozradila Nedělnímu Aha! herečka na zkoušce nové komedie Mnoho povyku pro lajk v Divadle Na Jezerce. Ačkoliv pak herečka dodala, že sice nebyla vidět, slyšet jsme ji mohli z televizních reklam a nebo když svůj hlas propůjčila jako dabérka někomu ve filmu nebo seriálu. Jejím hlasem mluví například chytrá a roztomilá Rory z populárního seriálu Gilmorova děvčata. Poslední herecký počin byl pro Jandovou prozatím film Tady hlídáme my z roku 2021.

Sociální sítě bojkotuje

I když se divadelní hra, kde se Jandová nově objeví, jmenuje Mnoho povyku pro lajk, sama přiznává, že sociálním sítím zrovna neholduje. „Nemám ty sociální sítě a sdílím je jen střídmě,“ prozradila herečka důvod, proč se po ní téměř slehla zem. Zároveň ale doplnila a dala naději těm, kteří by rádi věděli o tom, co dělá, že její herečtí kolegové jí plánují Instagram založit. Dalším důvodem, proč o sobě Jandová nedávala vědět byl zřejmý: „Musí se to všechno používat střídmě a účelově. Všeho moc škodí,“ uzavřela téma sociálních sítí sympatická herečka.

Zdroj: ahaonline.cz, blesk.cz