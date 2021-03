Václav Klaus válčí s covidem: Jak dopadla kontrola u lékaře?

Václav Klaus se momentálně léčí s covidem-19. Ten mu lékaři diagnostikovali před týdnem. Momentálně se léčí doma, kde se snaží odpočívat. Exprezident přitom patřil mezi největší odpůrce čehokoli, co s pandemií koronaviru souvisí.

V minulosti opakovaně porušoval vládní nařízení, když nenosil roušku a vystupoval na demonstraci na Staroměstském náměstí, kde veřejně zpochybňoval účinnost vakcíny. Tvrdil, že tělo si musí vytvořit přirozenou imunitu.

To už jistě nyní Václav Klaus nehlásá. Poté, co se sám nakazil a byl propuštěn z nemocnice domů, se stáhl do ústraní. „Pan prezident byl včera na kontrole u svého ošetřujícího lékaře. Podle všech ukazatelů se zdá, že se ta jeho nemoc chýlí ke konci a cítí se docela dobře,“ uvedl pro TN.cz mluvčí Institutu Václava Klause Petr Macinka.

Vše začalo před pár dny, kdy exprezidentovi nebylo dobře. Klaus následně podstoupil test po vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde se zjistilo, že je pozitivní.

Manželka si sbalila kufry a opustila ho

Podle Blesku je momentálně doma úplně sám. Jeho žena Livia Klausová měla odjet na chalupu v jižních Čechách, jelikož jí samotné vyšel test negativní.

Dalo by se čekat, že veřejnost se na Klause vrhne. Vzhledem k porušování veškerých předpisů není divu, že covid-19 dostal. Opak je však pravdou. Dle vyjádření na sociálních sítích byl zahrnut podporou.

„Prezident Klaus děkuje za obrovskou podporu, které se mu v uplynulých hodinách dostalo ze všech stran, a zdraví z rutinního odběru krve. Cítí se dnes lépe než včera,“ zní text u snímku z nemocnice, který se objevil na facebookovém účtu Institutu Václava Klause.

Přehodnotí Klaus svůj postoj?

Radikální proslovy už si asi raději nechá pro sebe. Dost možná svůj postoj přehodnotí nebo už přehodnotil.

„Slibují nám, že vše vyřeší zázračná vakcína, když se jí necháme očkovat. Žádná zázračná vakcína neexistuje,“ hlásal ještě nedávno na demonstraci na Staroměstském náměstí v Praze.

„Uzavírání země a uzavírání společnosti k ničemu nevede. Myslím, že je třeba přiznat, že česká vláda dělá věci obdobně jako vlády kolem nás. Problém je v tom, že nechápe, že tyto plošné zákazy nejsou nic platné. Koronavirus si dělá, co chce sám bez ohledu na to, jak hlasitě PES štěká,“ tvrdil. Teď už ho na demonstracích zřejmě nespatříme.