Václav Klaus a covid: Potřebuje odpočívat, mluvčí promluvil o jeho zdraví

Václav Klaus patřil mezi největší popírače všeho, co souvisí s pandemií. Opakovaně porušoval proticovidová opatření a vystupoval proti očkování. Před pár dny však covid sám dostal. Mluvčí Institutu Václava Klause nyní promluvil, jak na tom exprezident je.

V teple domova je nyní Václav Klaus, který se nedávno nakazil covidem-19. Po návratu z nemocnice potřebuje především klid. „Nenastala žádná změna. Nechme ho odpočívat. Je v domácím léčení,“ řekl Šípu mluvčí Institutu Václava Klause Petr Macinka.

Tím odkazuje na svoje předchozí tvrzení, a to, že Klaus podstoupil test po vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a následně se přesunul do domácího léčení.

Celá situace je poměrně paradoxní, jelikož právě on se celou dobu stavěl proti veškerým pravidlům. Odmítal nosit roušku, porušoval vládní opatření a nesouhlasil s vakcinací. Dalo by se čekat, že poté, co se nakazil covidem, se na něj strhne lavina kritiky za předchozí pohrdání vším, co s pandemií souvisí, ale opak je pravdou.

Klaus se nyní léčí v teple domova

„Prezident Klaus děkuje za obrovskou podporu, které se mu v uplynulých hodinách dostalo ze všech stran, a zdraví z rutinního odběru krve. Cítí se dnes lépe než včera,“ zní text u snímku z nemocnice, který se objevil na facebookovém účtu Institutu Václava Klause.

Dá se očekávat, že Klaus svůj postoj brzy přehodnotí. Radikální proslovy už si asi raději nechá pro sebe.

„Teď nám slibují, že nás zachrání nějaká zázračná vakcína, když se jí všichni necháme proočkovat,“ tvrdil na demonstraci proti opatřením.

„Myslím, že je třeba jasně říci, že žádná zázračná vakcína neexistuje. Páni doktoři, co přede mnou mluvili, říkají, že si všichni kontaktem s nemocí musíme vytvořit přirozenou imunitu,“ dodal.

Jakožto odpůrce vládních opatření se kritice nevyhnul

Někteří si do Klause nezvládli nerýpnout. „18. listopadu jsem řekl: ‚Nikomu nic zlého nepřeji, ale obávám se, že v případě nějakých komplikací, exprezidentovi lékařskou péči neposkytne Institut Václava Klause.‘ Přeji mu brzké uzdravení, ale náklady na péči bych mu s chutí naúčtoval,“ napsal na Twitter ministr vnitra Jan Hamáček.

„Přeji bývalému prezidentovi lehký průběh a prosím všechny o nošení ochranných prostředků. Rebelie proti opatřením na rozdíl od testů nemá pozitivní výsledky,“ uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček.