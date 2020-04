Kočičí žena Michelle Pfeiffer: Neodolatelná herečka skončila v sektě!

Odjela do Los Angeles, kde začala studovat herectví. Mladá a naivní dívka ve velkém světě rychle zabředla do potíží. Seznámila se s na první pohled sympatickým párem, který ji sice vytrhl ze světa alkoholu a drog, ale postupně ji zatáhl do podivné veganské sekty vyznávající alternativní životní styl. „Dokonale mi vymyli mozek, dodnes netuším, jak se jim to povedlo," říkala Michelle. Její váha šla rapidně dolů, a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby jí osud nepřivál do cesty lásku. Spolužák z hereckého kursu Peter Horton (*1958) se do Michelle zamiloval a brzy vytušil, že s ní není něco v pořádku. „Byla nepřirozeně hubená a téměř nejedla. Celý týden se živila pouze chřestem," líčil Peter. Postupem času se mu podařilo svou milou vymanit ze spárů sekty a v roce 1981 se s ní oženil.