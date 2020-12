Konvičková prozradila magický příběh, věděla, že se jí narodí Amálka

„Šestinedělí úspěšně za námi. Pláč i smích, vše, co k tomu patří a stejně je to boží. Pořád se seznamujem, zkoušíme se navzájem, kolik která vydrží. Co teda nezvládám je timing, který máme teď na salámu a čas je pro nás relativní pojem aneb užíváme si sebe,“ popsala jejich den.

Fanouškům stíhá i doporučit, jak se v době pandemie chovat. „Udělat něco pro své zdraví, budovat si imunitu. Vypnout myšlenky a odhodit starosti stranou. Já to tak mám a věřím, že jak člověk smýšlí, tak se mu to vrací. Snažme se vkládat energii do nečeho co má smysl, držme spolu,“ apeluje na ně.