Jak se bránit před nákazou koronavirem? Rady světové zdravotnické organizace!

"Snažíte se vyhnout tomu, abyste na někoho kýchali nebo kašlali," uvedl ještě Lindmeier. „Pokud kašel nebo kýchání neovládnete, kýchejte do lokte nebo kýchejte do kapesníku a ten pak zlikvidujte.

Pokud si budete s někým třást rukou, nekýchejte do ruky, ani do ní nekašlete. “



Lindmeier dodal: „Nepodceňujte účinnost běžných ochranných opatření, mohou zachránit životy!“