Vesmír promluvil: Kdy zmizí koronavirus?

Některá znamení podle něj mají větší předpoklad se nakazit, a tak by měla být na pozoru. „Jsou to znamení pohyblivá, tedy Blíženci, Ryby, Panny a Střelci. Ale ne každý, kdo se narodil v těchto znameních, to tak má. To by se musel sestavit osobní horoskop a posoudit se jako celek,“ říká Kubík, který je ve svých prognózách opatrný.

Věhlasný astrolog se domnívá, že panika je zbytečná. Je však nutné dodržovat bezpečnostní opatření doporučené Světovou zdravotnickou organizací. „Vedení státu dělá vše pro to, aby nenastala masivní vlna nakažených a v důsledku toho nebylo jednorázově velké množství nemocných s těžkým průběhem, které by zdravotní systém nebyl schopen plnohodnotně obsloužit. Navíc se domnívám, že v horizontu jednoho měsíce největší hrozba odezní,“ pokračuje.