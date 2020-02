Přední hygienik o koronaviru: Mohou balíky z Číny ohrozit životy občanů?

„V tuto chvíli evidujeme 105 občanů, kteří by se chtěli vrátit do České republiky. Já bych rád zdůraznil, že se jedná o lidi, kteří se nacházejí mimo epicentra,“ uvedl ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček. Stejně tak jako další země i Česko omezuje kontakt s Čínou. Doufá, že tak sníží riziko nákazy. Vláda hovořila o finanční injekci Číně, ale premiér Andrej Babiš se k tomu příliš neměl. Schytal však za to kritiku. Ministři se nakonec dohodli, že Česko pošle Číně deset milionů korun.