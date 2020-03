Koronavirus a epidemie v minulosti: Z čeho měli strach v sedmdesátých letech?

Itálie je v současné době velmi rizikovým státem hned po Číně a Jižní Koreji. Po návratu z těchto oblastí by lidé měli kontaktovat na hygienickou stanici, po dobu čtrnácti dnů minimalizovat kontakt s lidmi a často si mýt ruce. Dnes to není problém, ale v dávné minulosti to tak jednoduché nebylo.

Třeba na konci první světové války se objevila takzvaná španělská chřipka. Poprvé se vyskytla v Číně, kde ji vojáci zavlekli do Spojených států s Evropy. Nákaza se na člověka přenášela z nemocných ptáků. Zahynulo na ni tehdy 50 až 100 milionů lidí.