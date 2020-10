Mutace, méně časté příznaky a vliv počasí: Co vše ví odborníci o koronaviru?

Příznaky jsou u nakažených různé. Někdo se potýká se skutečně těžkým průběhem, u někoho je nemoc naopak absolutně asymptomatická. „Virus vstoupí do těla přes sliznice nosohltanu a hltanu, popřípadě přes spojivky. Poté začne sestupovat přes lymfatický okruh do hrtanu a do dýchacích cest, kde začne postihovat plíce. Předtím ho také spolknete a dostane se i do trávícího traktu. To může přinést symptomy jako průjem nebo zánět žaludku,” popisuje průběh vstupu koronaviru do těla Martin balík z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. „Lidé zvrací a vypadá to jako střevní chřipka. A buď se přes to přehoupnou, nebo se poté projeví i v dýchacích cestách. Někdy to žaludeční šťávy zničí, ale ne vždy,” dodal ještě.

Mezi nejčastější příznaky koronaviru stále patří horečka, kašel, dušnost, bolest svalů a kloubů a únava. Dalším příznakem může být i ztráta chuti a čichu. Právě ztráta čichu může podle přednosty Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK, FN v Motole Jana Plzáka naznačovat, že je nakažený jedinec odolnější a virus se tak zastaví v nose a neproniká dále do těla.