KORONAVIRUS a důležitá fakta: Prevence, příznaky a ochrana okolí

I když už se některé nakažené podařilo vyléčit, pořád se oběti koronaviru počítají na desítky tisíc. Zákeřné onemocnění virem je smrtelné zejména pro starší ročníky, na které to třeba při cestě do obchodu může přenést kdokoli, kdo neví, že je nemocný. Přinášíme vám tedy přehled o tom, jak se chránit a co dělat, když pociťujeme příznaky.