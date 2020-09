Tragické prognózy pro Česko: Budou desetitisíce mrtvých, tvrdí parazitolog Flegr

Zavřít školy a přejít na online výuku

Podle Flegra je namístě, aby se podnikly rázné kroky, které by podle něm mohly šíření nákazy velmi zpomalit, nebo dokonce úplně zastavit. „Já bych věděl, jak by měl ten obrat vypadat. Teď je potřeba dupnout prudce na brzdu, zpomalit to exponenciální, rychlejší než exponenciální šíření viru,” tvrdil. Navrhoval stopnout školy od druhého stupně a přejít na online výuku. Zároveň by se podle něj mělo pohlídat, aby děti zbytečně nepobíhali po venku a obchodních centrech.

„Dohodl bych s mobilními operátory, ať mají teď všichni studenti neomezená data a když se jim podaří se měsíc nenakazit, tak další měsíc dostanou další. Prostě nestačí jenom ruce, roušky a rozestupy, ale je potřeba myslet hlavou, teď máme proti sobě opravdu nebezpečného nepřítele,” mínil Flegr.