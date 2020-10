Stále častěji diskutovaný lockdown: Co přesně znamená a jaká omezení by přinesl?

O možném lockdownu se rozpovídal i ministr zdravotnictví Roman Prymula, „Pokud by došlo k variantě lockdownu, tak by to znamenalo v podstatě omezení opuštění bydliště,” nechal se ministr slyšet s tím, že se momentálně vede diskuze o vzdálenosti, na niž by bylo možné vyjít ven.

Datový vědec Petr Ludwig v rozhovoru pro deník Právo apeloval na občany, aby si sami lockdown nařídili, i když jej vláda nevyhlásí. Jedině tak bude podle něj možné šíření viru zpomalit.