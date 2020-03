Největší mýty o léčení koronaviru? Kokain, tráva, chlast a nošení roušky

Několik indických politiků prohlásilo, že vás může vyléčit pití kravské moči. Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách správně informuje, co je dezinformace a co nikoli. „Na sociálních sítích a mnoha webech se objevují zavádějící a nepodložené zprávy a rady o tom, co všechno proti novému koronaviru SARS-CoV-2 zabírá,“ píší.

„Uvedené rady a účinky doporučených přípravků skutečně nejsou prokázané. V současnosti neexistuje zatím žádná opravdu spolehlivá léčba proti onemocnění COVID-19. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že účinnost doporučovaných postupů či aplikace různých přípravků není ověřena a může být i škodlivá,“ doplňuje ministerstvo.