Děsivé následky covidu-19: Virus může vést k rozvoji smrtelných onemocnění

Od vypuknutí pandemie koronaviru se změnil život téměř na celé planetě. A přestože jsou po světě nařízena opatření, která mají mít za následek zpomalení šíření nákazy, čísla jsou stále alarmující. Největší nebezpečí se přitom neskrývá jen v samotné nákaze koronavirem, ale i dalších nemocí, jež se mohou u člověka právě v důsledku nákazy rozvinout.

Tou vůbec největší a neznámější komplikací je zápal plic. K tomu dochází ve chvíli, kdy virus způsobí v plicích infekci, kvůli čemuž se nakaženému o to hůře dýchá. Koronavirus může rovněž poškodit srdce, játra či ledviny. V krajních případech podle webu Medical News Today dochází dokonce k selhání srdce či dalších orgánů, což často končí smrtí. Na pozoru by se měly mít hlavně osoby spadající do nejrizikovějších skupin.