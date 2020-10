Spadla klec! V čem všem nám brání nová opatření proti koronaviru?

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) to oznámil také na Twitteru. „Uzavřeme prostor restaurací a zůstane jen take away,” informoval veřejnost po jednání premiér Andrej Babiš (ANO). Ke zmírnění opatření se přistoupí, pokud se za týden dostane reprodukční číslo na hodnotu 0,8.

Objednat jídlo a pití si můžete do 20 hodin, poté se musí zavřít. „Tato opatření by měla vést k tomu, že kontakty budou dramaticky sníženy a podaří se eliminovat nárůsty. Má to samozřejmě velké ekonomické dopady, ale budou připraveny programy, které zkompenzují ty ztráty, které mohou nastat,” řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula.