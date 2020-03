Koronavirus můžete dostat i z pečiva! Jak se chránit?

Vláda z pochopitelných důvodů vyhlásila celostátní karanténu. „Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest,“ píše se na vláda.cz.

V České republice je v současné době 1120 nakažených. Vyléčilo se jich celkem šest. V Nemocnici na Bulovce bohužel onemocnění podlehl jeden pacient. “Po sedmé hodině večerní zemřel ve věku 95 let v Nemocnici Na Bulovce pacient z Prahy, u kterého byl 18. března potvrzen Covid -19. Pacient měl dlouhodobé chronické zdravotní obtíže související s vysokým věkem,” píší na Twitteru nemocnice.