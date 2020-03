Koronavirus zůstává ve vzduchu 30 minut, napadnout vás může z téměř 5 metrů!

„Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest,“ píše se na stránkách vláda.cz.

Bez roušky už se vycházet vůbec nesmí. Vzhledem k tomu, že je jich žalostný nedostatek šije pro zdravotnické zařízení téměř každý, kdo má dvě zdravé ruce. Konec konců heslo „šije celé česko“ lze vidět na sociálních sítích každou chvíli.