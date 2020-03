Přemohl koronavirus a teď šíří osvětu: Byl jsem naivní a hloupý, říká profesor

Právě omezení mezilidského kontaktu je velmi důležité, jelikož se tak sníží riziko nákazy. I proto byla stanovena karanténa pro celou Českou republiku. „Vláda uvalila Česko do karantény. Podle usnesení karanténa v Česku platí od pondělí 16. 3. do 24. 3. 6:00. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení,“ dočtete se na stránkách vláda.cz.

Až do konce měsíce je téměř všechno zavřeno. Jednou z výjimek jsou potraviny, kde si lidé mohou nakoupit. Odstup od ostatních by však měli udržovat alespoň dva metry. Koronavirus se totiž přenáší z člověka na člověka zejména při blízkém kontaktu.