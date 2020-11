Nová opatření proti koronaviru zabírají: Reprodukční číslo klesá. Co to znamená?

Přestože je pokles reprodukčního čísla rozhodně dobrou zprávou, spousta lidí se pozastavila nad rekordním nárůstem nakažených, který se objevil v posledních dnech. V úterý například převyšoval více než 15 tisíc případů za den. „Možná vás překvapím, ale těch 15 tisíc není úplně tak špatná zpráva, ačkoliv je to rekord. Pokud by vývoj takto pokračoval, což znamená, že to stále ještě poroste, ale to tempo se bude stále snižovat, tak to je cesta správným směrem,” nechal se ve středu slyšet pro Český rozhlas Hamáček.

Hamáček zároveň uvedl, že má epidemie velkou setrvačnost, a proto opatření, která byla zavedena v září, zabírají pomalu. Navíc prý v té době nebyla pro zpomalení epidemie dostatečná.