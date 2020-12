Máte povinnost nosit roušky venku? Přehled pravidel, které stále platí

Samostatné obchody a obchody v obchodních centrech jsou otevřené. Stále platí omezení počtu lidí uvnitř, tedy jeden člověk na patnáct metrů čtverečních. Do počtu se nepočítají děti do šesti let či nemohoucí osoby. Dvoumetrové rozestupy jsou samozřejmostí.

Každý zákazník musí mít svůj košík. Za jasně stanovených podmínek mohou otevřít kromě restaurací, obchodů i služby včetně „heren, sportovišť či koupališť, návštěvníky budou moci do areálů vpustit i zoologické zahrady či muzea a galerie,“ píše se na stránkách ministerstva zdravotnictví.