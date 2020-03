Ničíme naši planetu: Šafářová promluvila o strachu z budoucnosti

Z jejích slov je cítit, že se blízké budoucnosti obává. „Můžeme to zastavit, jen když budeme fungovat jako celek. Zvládneme to? Uvědomíme si, že to je třeba i jinde potom? Co myslíte? Děkuji všem, co pomáhají,“ vyjádřila vděk bývalá profesionální tenistka.

Té většinu času zabírá péče o malou Leontýnku, která se jim s Plekancem nedávno narodila. Nepopírá, že pandemie koronaviru jejich denní režim ovlivnila. „Mám pocit, že za poslední dny se náš svět zastavil. Omezení ve všech směrech našeho života,“ svěřuje se na sociální síti Lucie.