Kdy se zavřou školy? Je čas na mimořádný stav, prohlásil Flegr

Počet nakažených koronavirem každým dnem rapidně stoupá. Přestože u spousty jedinců je průběh nemoci asymptomatický, stoupá i počet hospitalizovaných. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka jsou čísla nakažených natolik vysoká, že je třeba ráznějších opatření. Uvedl tak v rozhovoru pro sobotní Právo. Jak ale říká biolog a parazitolog Jaroslav Flegr, na údernější nařízení je již pozdě. A to přitom Flegr koronavirus nijak nepodceňuje.

„Tato opatření, o kterých mluvil, měla být zavedena od 1. září. Dnes už je to naprosto neadekvátní, vůbec to nezabere, to už nebude mít žádný pořádný efekt. Teď už jediné, co by pomohlo, je, že se zavřou školy, zakázat jakékoliv hromadné akce včetně kulturních. Je čas na mimořádný stav,” prohlásil pro CNN Prima NEWS.