Nová studie přišla se strašlivými výsledky: Koronavirus může poškozovat mozek

„I mě dostihl ten vir. A to myslím, že jsem udělal maximum pro to, aby se to nestalo. Ale některý hry na schovku vyhrát nejdou. A nemáte je absolutně pod kontrolou. Nepíšu to jako přání soucitu a hledání síly - tu mám. I díky tomu, že nejsem doma sám,“ píše na sociální síti Libor Bouček.

„Ta nemoc je nevyzpytatelná. V podstatě každý večer usínáte s odhadem, jestli vám bude lépe nebo hůř. A netrefíte se. Většinou. Bolest hlavy je u mě permanentní, čich kontroluju každý dvě hodiny u voňavky a spát 16 hodin není vůbec žádný problém,“ tvrdí.