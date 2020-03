Země nikoho! Co znamená zákaz vycházení?

Elektrárny by fungovaly dál, ale jinak by se pohyb lidí zmrazil na maximum. Prymula však doufá, že se to v budoucnu nestane. Prozatím stále ještě platí karanténa, kterou lidé musí dodržovat. Povoleny jsou jen nezbytné cesty. Na návštěvu přátel není čas.

„Od 16. března 2020 od 0.00 do 24. března 2020 do 6.00 je zakázán volný pohyb osob na území České republiky s výjimkou cest do zaměstnání, do zdravotnických zařízení, za rodinou a dalších nezbytných cest,“ píše se na vláda.cz.