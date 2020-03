Dokud se zpívá, ještě se neumřelo: Takhle Itálie bojuje se strachem z koronaviru

Mezi oblíbené skladby patří také Grazie Roma. Slova písně vystihují atmosféru Itálie více než dobře. „Povězte mi, co je to, co nás nutí cítit, že jsme spolu, i když jsme od sebe,“ znějí. Obyvatelé momentálně musí dodržovat zvláštní opatření, která potrvají až do konce měsíce.

Uzavřené jsou bary, muzea, divadla, sportovní centra, školy i školky. Uzavírka platí také pro obchody s výjimkou potravin a lékáren. Karanténa bude ale nejspíše prodloužena vzhledem k tomu, jak žalostně na tom Itálie je.