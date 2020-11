Královská rodina a seriál Koruna: Komu se líbí a kdo hit Netflixu nemůže vystát?

Streamovací gigant Netflix do světa vypustil již čtvrtou řadu populárního seriálu Koruna (The Crown), ve které se vůbec poprvé objeví postava legendární princezny Diany, kterou bravurně ztvárnila herečka Emma Corrin. Pro Brity je stále vztah prince Charlese a Diany velmi ožehavým tématem, a to víc pak pro samotnou královskou rodinu. Jak seriál sledující jejich životní osudy vnímají?

Podle informací webu Expres se královně Alžbětě II. seriál až na pár výhrad velmi líbí. Údajně ji k seriálu přivedl její nejmladší syn Edward. „Edward a jeho manželka Sofie milují Korunu. Je jejich tradicí, že o víkendu jezdí do Windosru, aby se připojili ke královně na neformální večeři u televize. Mají účet na Netflixu, tak ji vyzvali, aby se dívala s nimi. A naštěstí se jí to očividně líbilo, i když se samozřejmě našly některé události, které považovala za příliš zdramatizované,” uvedl zdroj blízký rodině pro list The Independent.