Kotek a jeho nehoda na motorce: Jeho stav neprovázejí komplikace!

Incident se odehrál na silnici z Opařan do Bechyně, na odbočce do obce Stádlec. „Od Bechyně jel traktor s návěsem a odbočoval doleva na Stádlec. Za ním jel motorkář, který ho předjížděl. Říkali, že to položil, aby přímo nenarazil do traktoru. Přesto ta motorka šla do velké pneumatiky zemědělského stroje, byla na ní obrovská šmouha,“ tvrdil další muž, který byl náhodou na místě. Chytrým tahem si velmi pravděpodobně zachránil krk.

„Došlo k lehkému zranění. Předběžná škoda činí 75 tisíc korun na motorce typu cruiser,“ řekl tiskový mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura.