Skoncovala Koukalová nadobro s manželem? Detaily od bývalky jí otevřely oči

Zaznamenat to musela jistě i jeho manželka Gábina Koukalová, která mu už léta stojí věrně po boku. Není žádným tajemstvím, že je to velmi křehká duše, a tak by se zřejmě obalamutit nechala. Díky slovům Šilhánové jí asi došlo, co všechno se může dít, když není doma.

Pravdou je, že Koukal jí byl oporou, když sekla s biatlonem a přiznala, že léta trpěla poruchou příjmu potravy. „Prošla jsem spoustou různých diet. Od mléčné přes rýžovou až po další kraviny. Když jsem závodila, pořád jsem si hlídala váhu. Pokud jsem viděla, že jsem na tom relativně dobře, tak jsem si dala snídani i oběd, ale večeře už šla ven,“ svěřila se v Magazínu Dnes Koukalová.