Drsná odpověď Šilhánové! Koukalová promluvila o manželovi, takhle ho nazvala

Už během StarDance se hovořilo o tom, že se Gábina zakoukala do tanečníka Martina Prágra. On to měl mít prý stejně. Oba to však popřeli a udělali z ostatních blázny. „Úplně nás to rozhodilo. Máme přenos a musíme se soustředit. Vše řeší náš manažer. Já vám nic teď neřeknu. Soustředíme se na co nejlepší výkon. Vše vám řekne manažer, i to, zda podnikáme nějaké kroky,“ svěřil se tehdy Prágr portálu eXtra.cz.

Koukalová se nyní snaží zahnat smutek ze samoty sportem. „Mám za sebou letos první intervalový trénink s badmintonovou nadějí Honzou Janoštíkem. Samozřejmě mi utekl ale i tak mě to bavilo! Opět jsem překvapila sama sebe, když jsem se dívala na toto video,“ píše na svém Instagramu Gábina.