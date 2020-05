Koukalová se opět chlubí manželem! Rýpla si do jeho ex a poslala jasný vzkaz!

Nedávný rozhovor Lucie Šilhánové, která s Koukalem prožila několik let, byl nejen pro veřejnost šokující! Ex partnerka popsala, jak ji badmintonista podváděl, měl sex i s její kadeřnicí, a že je to nemocný manipulátor!

Koukalová po této výpovědi začala najednou po měsících mluvit o svém manželovi! Nahrála fotku, kde popsala fanouškům nejen společný byznys s manželem ale také plány do budoucna!

To už bylo jasné, že se údajný rozvod rozhodně nekoná, a že pokud dvojice skutečně měla krizi, podařilo se jim ji překonat! Koukalová si navíc rýpla do Šilhánové, pak ale rychle vzala poznámku zpět!