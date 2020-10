Koukalové začíná nová etapa: Před kamerou se teď bude natřásat v šatičkách

„Mám pocit, že jsem se znovu narodila a žiju si život podle sebe. Dřív jsem vždy dělala něco pro někoho jiného, protože se to po mně chtělo nebo to okolí vyžadovalo. Teď už jsem jen sama za sebe,“ je přesvědčená Gábina. Té v její přeměně na „novou Gábinu“ fandí i ostatní kolegové.

„Tak už je to venku. Můj život nabral nový směr. Nastupuji do Prima teamu. Moc se těším! A co vy? Nebojíte se přijímat nové výzvy?“ napsala na svůj Instagram dočkala se mnoha reakcí od svých slavných kolegů.