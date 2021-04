Další rána pro Alžbětu II.: V den pohřbu manžela přišla i o blízkého přítele

Smrt manžela není jedinou ztrátou, se kterou se britská královna Alžběta II. musí vyrovnávat. V den pohřbu prince Philipa totiž po dlouhé nemoci zemřel i jeden z jejích blízkých přátel, Sir Michal Oswald. Bylo mu 86 let.

Královna Alžběta II. neměla ani čas na to vypořádat se se smrtí svého manžela prince Philipa a už ji zachvátil ještě větší smutek. Ve věku 86 let totiž zemřel její přítel Sir Michael Oswald, který nepatřil jen mezi blízké přátele královny, ale celé královské rodiny. Zármutek ještě posiluje fakt, že zemřel 17. dubna, tedy přesně v den, kdy měl vévoda z Edinburghu pohřeb.

Pro královskou rodinu pracoval dlouhá léta

Sir Michael Oswald se narodil v roce 1934 a od roku 1969 pracoval ve službách britské královské rodiny. Staral se o její závodní koně. Pro monarchii pracoval až do roku 1999, kdy odešel do důchodu. Během let své služby se pochopitelně velmi sblížil se všemi členy rodiny a jejich vztahy se postupem času byly nejen pracovní, ale také přátelské. Proto i nadále zůstával jedním z nejbližších přátel královny i jejích příbuzných.

Práce byla zábavou

Blízký přítel královny za sebou zanechal manželku Lady Angelu Cecil a jejich dvě dospělé děti, Katherine a Williama. Vdova, která sama sloužila britské královské rodině, se dle webu Vanity Fair nechala slyšet, že práce byla pro jejího muže obrovskou zábavou a potěšením. „Vždycky říkal, že měl tu nejkrásnější práci, jakou kdy kdo může mít, a že se v podstatě stal velmi bohatým mužem, přičemž nikdy nemusel skutečně pracovat, neboť jeho povolání pro něj nebylo prací, nýbrž zábavou,” řekla Lady Angela Cecil před časem pro magazín Racing Post.

Narozeniny bez oslavy?

Britská královna Alžběta II. dnes, tedy 21. dubna slaví 95. narozeniny. Vzhledem k událostem z posledních dní lze ovšem předpokládat, že se další rok jejího života obejde bez větších oslav. Tomu pochopitelně nahrávají i nejrůznější opatření proti šíření koronaviru. Není proto zcela jasné, jak britská královská rodina narozeniny Alžběty uchopí. Kromě pevného zdraví však královně zcela jistě popřejí, aby se se smrtí svého manžela a blízkého přítele co nejrychleji vyrovnala. Jen stěží si lze představit, jak hlubokým zármutkem si hlava britské monarchie musí procházet…

