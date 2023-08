Královský šéfkuchař podplácel Harryho a Williama, protože odmítali jíst zeleninu

Zdroj: Profimedia

Princ Louis, princezna Charlotte a princ George údajně nesmí jíst se svými rodiči Kate Middleton a princem Williamem. Princátka a princeznička jsou od ostatních odloučena, dokud se u stolu nenaučí správně chovat. Prozradil to bývalý královský šéfkuchař Darren McGrady, který pracoval pro zesnulou královnu Alžbětu II. i princeznu Dianu.

Královské děti nemohou jíst spolu se svými rodiči jak na oficiálních večeřích, tak během svátků. Šéfkuchař uvedl, že pravidlo vyplývá z důležitosti naučit se „zdvořilé konverzaci“. Výjimky se údajně nedělají, a to ani během větších svátků, jako jsou například Vánoce. Dokud děti dostatečně nevyrostou a nenaučí se správnému chování, jedí se svými chůvami v pokojíčku.

Školka pro mlsné jazýčky

Bývalý královský šéfkuchař upozornil na důležitost samotných chův mladých králů, protože jejich úkolem bylo, mimo jiné, „vychovat“ jejich jazýčky. „Královská školka nesloužila jen k obecnému vzdělávání mladých princátek a princezen, ale také k výchově jejich jazýčků,“ řekl McGrady.

William a Harry byli podplacení

„Chůva měla vždy jídelníček vždy pod kontrolou a dbala na to, aby jídla byla vyvážená. Obsahovala také spoustu zdravé zeleniny,“ dodává McGrady a pokračuje ve vyprávění o tom, jak to byl s princi Williamem a Harrym. „Přimět prince Williama a prince Harryho, aby jedli zeleninu, nebyl snadný úkol. Ti dva byli podplaceni, aby během královského oběda zeleninu jedli. Když to nefungovalo, zamaskoval jsem zeleninu tak, že jsem ji skryl v jejich oblíbených jídlech,“ vzpomíná bývalý šéfkuchař.

Podle McGradyho to jejich matce, princezně Dianě, navzdory snahám přimět královskou rodinu jíst zdravě, nezabránilo v tom, aby občas vzala své dva syny ven do McDonald’s.

