Soukromí si střeží, ale teď konečně promluvil! Co prozradil Hádek o přítelkyni?

„Mě to úplně neláká. Mám k tomu respekt, protože si myslím, že hranice, kdy se to dá nepříjemně zneužít, je docela tenká. Lítal jsem s dětskou hračkou, ta skončila na stromě. Ani by mi to nepůjčili. Pro ten film sestavili speciální dron, který unese filmovou kameru. To jde do řádově několik stovek tisíc korun,“ prozradil herec.

„Já s oblibou říkám, že v hlavní roli je dron a my jsme s Jirkou Mádlem vedlejší,“ dodal Hádek. Role Mádla je ve filmu také důležitá. Hraje majitele půjčovny dronů, který je přezdívaný Plech. Ve volném čase je raper a sní o velkých penězích.