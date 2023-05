Kdo, když ne Kuchařová? Advokátka církevního soudu promluvila o úniku informací

Taťána Kuchařová

Zdroj: Profimedia

Hudebník Ondřej Brzobohatý je přesvědčený o tom, že plné znění žaloby, kterou ve snaze anulovat církevní manželství jeho exmanželka Taťána Kuchařová podala k soudu, vypustila do světa právě ona. Ta to ale popírá a nařčení se brání. Kdo ale tedy informace zveřejnil? Do toho vnesla trochu světla sama advokátka z církevního soudu.