Michaela Kuklová a netradiční zásnuby: Přítel zapomněl zásadní věc!

Po pár týdnech odloučení se Michaela Kuklová k Josefu Wittnerovi vrátila, romanticky založený přítel herečky totiž dělal vše, aby mu dala druhou šanci! "Je úžasný, přesvědčil mě o tom, že o náš vztah opravdu stojí a všechno zvládneme spolu," chválila herečka svého partnera po návratu.

Wittner se rozhodl nepodceňovat situaci a takzvaně kul železo, dokud bylo žhavé! "Včera jsem přiznala v rozhovoru pro Rozhlas, že jsem zasnoubená, je to už docela dlouho, ale domluvili jsme se, že žádné do roka a do dne, prostě jak to vyplyne. Připomnělo mi to ale, jak mě Pepi požádal o ruku!" svěřila se herečka na Instagramu radostnou novinou.

Kuklová následně popsala, jak Josef poklekl a vyznal se ze svých citů!