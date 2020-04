Kuklová popsala boj s rakovinou: Jsou dny, kdy vypadám ztrhaně

„Říkala jsem si, proč chce být se mnou. Proč se stárnoucí ženou. Řekl mi, že bude mít ještě holčičku, a asi mu nedošlo, kolik mi je. Že se do dítěte nemůžu pustit. Nebo bych to neriskovala. To mi v hlavě hodně utkvělo, takže jsem ho jednou za čas od sebe měla potřebu odhánět, aby se mnou neztrácel čas a našel si mladou, krásnou, pohodovou a plodnou ženu. Co se mnou, že ano. I když byl úžasný,“ přiznala Kuklová, která muže svých snů nechala jít dál.