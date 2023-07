Brzobohatý s lakem na nehty i těhotná Germani: Kdo letos překvapil ve Varech?

Zdroj: Profimedia

Karlovarský filmový festival je v plném proudu a na červený koberec již dorazila celá řada známých tváří českého showbyznysu. Kromě hereckých stálic se letos na akci objevilo i pár nováčků. Například Dara Rolins do Karlových Varů přijela s dcerou úplně poprvé. Naopak Ornella Koktová se vrátila po jedenácti letech na místo "činu", kde kdysi prasknul jejím milostný poměr s Josefem Koktou.

Letošní 57. ročník KVIFFu si jako každý rok nenechaly ujít celebrity z českého rybníčku. Na zahájení se tradičně ukázala herečka Anna Geislerová. Ta vynesla velmi speciální model, který pro ni ušil módní návrhář Jakub Polanka, a to z látky vyrobené z piva, konkrétně z plzeňského ležáku.

Na rudý koberec přijela samozřejmě i Hana Vagnerová v doprovodu své kamarádky Petry Nesvačilové. Nechyběl oblíbený herec Jiří Macháček, který se proslavil nejen díky legendární komedii Samotáři.

Do Varů vyrazila i zpěvačka Monika Bagárová. Doprovod jí dělá její nový přítel Leonard Lekaj a zpěvačka po jeho boku jen zářila a fotografové je zachytili během noční procházce městem. Zamilovaný pár se sladil do černé barvy a velmi jim to slušelo. Úplně poprvé na filmový festival přijela také zpěvačka Dara Rolins, která vzala svou dospívající dceru Lauru.

Extravagance i radostné novinky



Ondřej Brzobohatý se svou snoubenkou Danielou Písařovicovou též přijeli na vyhlášený festival budili velikou pozornost. Hudebník totiž měl extravagantní černý lak na nehty a jeho partnerka sexy výstřih. Pak se dvojice uvolnila a Ondřej se převlékl do kraťasů a černého svetříku, do společnosti na hvězdné večírky se jim ale evidentně nechtělo, jelikož se potichu vypařili v doprovodu přátel s lahví alkoholu.

Svou lásku vyvedla topmodelka Pavlína Pořízková. Se slavným americkým scénáristou Jeffem Greensteinen se prý poznali přes seznamovací aplikaci a oba působili zamilovaně až po uši. Překvapením mezi hosty byla Ornella Koktová s manželem Josefem. Ti nechali všechny tři potomky na hlídání a vrátili se na místo, kde se před mnoha lety provalil jejich románek.

Natália Germáni se v rámci festivalu objevila v sobotu v Domě České televize s rostoucím bříškem. S hudebníkem Martinem Valihorou se vzali loni v listopadu v americkém Aspenu a mají spolu už tříletou dceru Zunu. Tu Natálie čekala při natáčení Princezny zakleté v čase a nyní se rodina rozroste o dalšího člena. Herečka těhotenství utajila dlouhých sedm měsíců a pupík předvedla právě na festivalu.

Největší hvězdou byl ale samozřejmě čerstvý nositel Křišťálového glóbu Russell Crowe, který KVIFF nejen zahájil, ale také vystoupil se svou kapelou na večírku.

Ornella Koktová se s manželem vrátila na "místo činu"