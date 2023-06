Exmanželka Štaidla se opřela do Bartošové: Byla to primitivní zlatokopka!

Zdroj: Profimedia

Áňa Štaidlová, rozená Pleskotová, byla první manželkou Ladislava Štaidla. Na vztah s hudebníkem ale nevzpomíná zrovna v dobrém a dle vlastních slov je ráda, že se ho zavčasu díky jeho nevěře zbavila, aby nemusela snášet jeho neustálé vrtochy.

Anna Štaidlová byla za Ladislava Štaidla vdaná v letech 1974–2001. Manželství se nakonec rozpadlo kvůli tomu, že se skladatel zamiloval do zpěvačky Ivety Bartošové.

Štaidlová v nedávném rozhovoru pro Face to Face zavzpomínala na svého muže. "Já jsem ho poprvé uviděla s Miky Volkem v Merkuru v Pařížské ulici, kam jsme jako puberťačky chodily na odpolední čaje. Tehdy jsme ale koukaly jen na Mikyho a nevěděla jsem ani kdo to je. Pak jsem chodila asi pět nebo sedm let s Láďou Kleinem z Olympicu. No a moje kamarádka z Právnický fakulty mě vzala do Městský knihovny, kde byli bratři Štaidlovi. Ten jejich projev… Říkala jsem si, že to jsou snobové arogantní a že ho jen zblbnu a ukážu mu. On mě nakonec pozval na oběd a já jsem si schválně objednávala nemožný. Potom jsme šli do parku, kde si na mě najednou položil hlavu a já jsem si říkala, co to jako je, a zjistila jsem, že usnul," popsala Áňa první rande se Štaidlem. Štaidlové se prý na začátku umělec příliš nelíbil. "Mně na začátku přišel jako ušatej Hurvínek," přiznala s tím, že neměla vůbec dobré vztahy se svou tchyní.

Domů si milenky nevodil

Áňa během manželství se Štaidlem musela mnohdy přimhouřit oko nad jeho zálety. "Domů si to nevodil. Ale když byl tři týdny na zájezdu, tak jsem to neřešila, měla jsem tři děti a na starosti celý barák, kde nebyla pitná voda. Láďa si navíc u nás doma zařídil studio a jak tam nebyla ta voda, tak já musela ještě nosit pití pro celý to osazenstvo. Byla jsem tam provozní, kuchařka, stavbyvedoucí, on to bral, že to tam je vše hotový a já jsem si hrála na frajerku," přiznala Štaidlová.

První manželka Štaidla pak popsala své vzpomínky na moment, kdy se dozvěděla že její muž udržuje románek s Ivetou Bartošovou. "Já jsem mu řekla, ať se rozvede. Chceš, nechceš? Ať je šťastný. Po pěti letech chození a pětadvaceti letech manželství už jsem mu nemusela sloužit. Když od něj pak dva roky potom Iveta utekla, děsila jsem se, aby mě nechtěl zpátky, abych ho mohla znovu obskakovat, to už ne. Bylo mi jedno, že odešel. Ona mě vlastně zbavila, za to jí děkuju,” sdělila Anna ve zmíněném pořadu. Zároveň ale na svou sokyni v lásce mnoho hezký slov neřekla.

"Iveta byla primitivní. Nechápu, že to nepoznal a že si to nechal líbit. Kdyby mě chlap citově vydíral… Už jenom to, že s ní nechtěl mít děti a ona mu neřekla, že přestala brát antikoncepci. Byla to zlatokopka," opřela se Štaidlová do své sokyně v lásce a pár slov dodala i o zdravotním stavu Štaidla, který podle ní zbytečně často navštěvoval nemocnice a vyhledával lékařskou péči. "Odjakživa byl hypochondr. Navíc měl operovaný žlučník. Jinak byl na sebe ale dost pečlivej. Podle mě neměl se vším chodit k doktorovi, to tělo si poradí samo. To on nedodržel a běhal k doktorům a oni viděli člověka ze showbyznysu, tak mu hned prováděli zbytečné operace, které nemusely být," uzavřela matka Štaidlových dětí.