Těhotná Lady Dee: Mateřství ji změnilo, zvrací a nemá chuť na sex!

"Změnil se mi život k něčemu krásnému a nepopsatelnému. Mám pro co žít celý svůj život. Budu maminka. Budu tou nejlepší maminkou. Budu tě milovat do konce svého života. Sice nemám mámu ani tátu, ale teď mám to nejvzácnější. Pro mě je to obrovská změna života a čeká mě velká zodpovědnost. Jsem připravená být tou nej mámou," oznámila Lady Dee krásnou zprávu na svém Instagramu.

Krásná hvězda porna dokonce ukončila svou kariéru a hodlá se do budoucna věnovat pouze produkci. Její přítel Omar se navíc pochlapil a chce se o ni i jejich miminko postarat!

"Ptáte se mě co teď dělám, když netočím. No nic. Stará se o mě přítel, řekl mi že nemusím nic dělat, že se o mě postará. Řekl ať se postarám hlavně o miminko, což dělám. Plus teda ještě píšu scénáře a občas dělám make-up," pěla Lady Dee chválu na svého partnera. Ačkoliv je šťastná více než kdy dřív, pvní týdny těhotenství jsou pro ni utrpení, neustále totiž zvrací!