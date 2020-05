Lady Dee září štěstím: Ukázala nového milence!

Drahomíra Júzová alias Lady Dee ještě vloni plánovala svatbu. Se svým vyvoleným se seznámila během natáčení a ihned mezi nimi přeskočila jiskra! Krásná pornoherečka měla s kameramanem vidinu společné budoucnosti, vše se ale ze dne na den změnilo!

Během karantény se totiž snoubenec přestal Dee ozývat! "Vůbec mi ani nenapsal, nezajímalo ho, jestli se mnou něco je. Bylo to v době, kdy nikdo nevěděl, co koronavirus může způsobit a já byla sama doma! Potřebovala jsem jeho oporu a on tu nebyl," přiznala zklamaně!

Karanténa ale přinesla nečekaně Lady Dee novou lásku a díky snovému partnerovi jen kvete! Po týdnech skrývání navíc konečně ukázala tvář nového milence!